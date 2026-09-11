مئات الأشخاص تظاهروا الخميس أمام سفارة إسرائيل في بانكوك، مطالبين السياح الإسرائيليين بإظهار احترام أكبر للقوانين والثقافة في البلاد. خلفية التظاهرة هي عدم رضا التايلانديين عن سلوك السياح في البلاد - ومن بينهم الإسرائيليون، بالإضافة إلى شراء الأراضي من قبل الإسرائيليين.

"لقد انتهى عصر الأعراف الدبلوماسية الرقيقة والصمت المحسوب، الذي فُسِّر خطأً كموافقة ضمنية"، قال زعيم الاحتجاج سوندي ليمتونغكول، قطب الإعلام التايلاندي والناشط السياسي في البلاد، خلال التجمع الذي عقدوه في المكان. وأضاف: "الكرم لا يجب أن يُخلط أبدًا مع الضعف، وحسن الضيافة لا يساوي الاستسلام أو الاستغلال، واللطف ليس تصريحًا مفتوحًا لأي أحد للتصرف دون عقاب على أرضنا السيادية".

بعض اللافتات تضمنت رسائل بنبرة حادة، منها: "إسرائيليون، احترموا الشعب التايلاندي". في لافتة أخرى، كُتب برسالة موجهة تحديدًا لليهود - "أنتم اليهود لا تفهمون الثقافة التايلاندية، لذلك غادروا"، وفي لافتة أخرى ظهر علم إسرائيل مشطوب، بجانب عبارة "Boycott Israel" - "قاطعوا إسرائيل". وفي لافتة أخرى كُتب: "تايلاند ليست للبيع".

نائب السفير في تايلاند، رامي تفليتسكي، اختار التوجه مباشرة إلى التايلانديين بلغتهم وأوضح أن السفارة "تأخذ الشكاوى على محمل الجد وتعمل مع السلطات المحلية". وأضاف أنه يرغب في التعبير عن التزام السفارة بالتعامل بجدية مع التقارير المتعلقة بالسياح الإسرائيليين في البلاد.

https://x.com/i/web/status/2097938059837014052 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في تغريدة نُشرت على الحساب الرسمي لـ X للسفارة، كُتب أيضًا: "في السابق، تعاونّا مع وكالات حكومية تايلاندية وأصدرنا مدونة سلوك سيتم تقديمها للسياح الإسرائيليين، تُرشدهم إلى احترام الثقافة والقوانين في البلاد. رامي تفليتسكي ملتزم بشدة بالتواصل باللغة التايلاندية بنفسه ونعتذر في حال وجود أخطاء في النطق. السفارة الإسرائيلية ملتزمة بالحفاظ على علاقات جيدة وتشجيع السياح على احترام جميع أبناء الشعب التايلاندي."