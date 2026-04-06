أستراليا: إلى أين اختفت النُصُب التذكارية اليهودية في ملبورن؟

أفاد اتحاد الجالية اليهودية في أستراليا (AJA) الاثنين عن حادث مثير في منتزه كولفيلد في ملبورن، حيث اختفت عدة نصب تذكارية ذات أهمية تاريخية عميقة لأستراليا، وللمجتمع اليهودي بشكل خاص. يحاول المجتمع معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بعمل تخريبي معادٍ للسامية متعمد أو بأعمال صيانة مخطط لها من قبل السلطات، لكن الاختفاء المفاجئ للنصب التذكارية دون إشعار مسبق يثير المخاوف من أن يكون الأمر اعتداءً متعمداً على رموز التراث.

من بين النُصب التذكارية التي اختفت توجد لوحة الذكرى لمعركة بئر السبع، التي تُخلد الهجوم الشهير لسلاح الفرسان الخفيف عام 1917، والذي يُعتبر الهجوم الأخير الناجح لسلاح الفرسان في التاريخ. كما اختفت اللوحة التذكارية المخصصة لراؤول فالنبرغ، أحد الصالحين بين الأمم، الدبلوماسي السويدي الذي أنقذ حياة نحو 100 ألف يهودي في المجر خلال المحرقة، والذي زُرعت شجرة تذكارية خاصة في الحديقة تكريماً له.

اختفاء النُصُب التذكارية يشمل أيضًا حجر تذكار مركزي تم وضعه بالقرب من شجرة "الصنوبر الوحيد"، وقد نُقشت عليه أسماء 298 من سكان مقاطعة كولفيلد الذين سقطوا في معارك الحرب العالمية الأولى. فقدان هذه المواقع يشكل ضربة قاسية للحفاظ على التراث المجتمعي والوطني، وكانت تشهد بشكل حي على الصلة الوثيقة بين المجتمع اليهودي والتاريخ العسكري لأستراليا وإسرائيل.