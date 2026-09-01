تقرير: الصين تستخدم عملاق الشحن للتجسس على الاتصالات العسكرية

ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين اثنين في إدارة ترامب أن عملاقة الشحن الحكومية الصينية، COSCO، تستخدم معدات مخفية في سفنها للتجسس على الاتصالات العسكرية بالقرب من السواحل في دول مستهدفة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفقاً للمسؤولين، التقدير في الإدارة الأمريكية هو أن شركة COSCO تتعاون في جمع معلومات استخباراتية لصالح الحكومة الصينية منذ عدة عقود.

من خلال معدات التجسس المتقدمة الموجودة على سفن شركة COSCO، تستطيع الصين جمع معلومات عن الطائرات، السفن، ووسائل الاتصال والتشفير العسكرية التي تعمل في أوروبا، آسيا وأمريكا الشمالية. شركة COSCO لم ترد على المزاعم، بينما نفت السفارة الصينية في واشنطن هذه الادعاءات.