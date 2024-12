سلسلة من الكوارث البحرية: غرق سفينتين روسيتين في العاصفة

سلسلة من الكوارث البحرية: خلال دقائق معدودة تحطمت سفينتان روسيتان وت إلى نصفين بالقرب من مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف، كما ذكرت اليوم (الأحد) وكالة الأنباء الروسية تاس . في الحادثة الأولى، تحطمت الناقلة فولغونفت 212 وغرقت، وفي وقت لاحق واجهت الناقلة فولغونفت-239 مصيراً مماثلاً. وكان على متن المركبتين 29 من أفراد الطاقم، تم إنقاذ ثمانية منهم وتبذل الجهود لإزالة الباقي باستخدام زوارق القطر، في الوقت نفسه، تم نقل مروحية طوارئ إلى مكان الحادث. وتعرضت السفن التي أبحرت في المنطقة لضربة مباشرة بسبب الطقس العاصف السائد هناك هذه الأيام.

