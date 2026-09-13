فقدت السلطات الإندونيسية الاتصال بسفينة ركاب تقل 243 شخصًا قبالة سواحل البلاد، اليوم الأحد، أثناء إبحارها في أجواء جوية عاصفة من مدينة سورابايا في شرق جزيرة جاوة باتجاه مدينة بنجارماسين في جزيرة بورنيو.

وأفادت السلطات بأن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إجلاء 103 أشخاص من السفينة، فيما لقي أحدهم مصرعه، بينما تتواصل عمليات البحث عن 140 راكبًا آخرين ما زال مصيرهم مجهولًا.

وكانت السفينة "فيرغو ترانسبورت 8" قد غادرت سورابايا أمس، قبل أن تفقد السلطات الاتصال بها أثناء رحلتها. وأرسلت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية فرقًا وسفنًا ومروحية إلى الموقع الأخير الذي عُرف وجود السفينة فيه، من دون أن تكشف حتى الآن ما الذي حدث لها.

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وأظهرت مشاهد متداولة أفرادًا من عائلات الركاب وهم يتابعون آخر مستجدات عمليات الإنقاذ أمام لوحة بيضاء مخصصة لتحديث المعلومات بشأن العملية.

وتعتمد إندونيسيا، وهي دولة أرخبيلية تضم آلاف الجزر، بشكل كبير على العبارات وسفن الركاب للتنقل بين مناطقها، نظرًا إلى انخفاض تكلفتها وتوافرها مقارنة بالرحلات الجوية. إلا أن معايير السلامة لا تُطبّق دائمًا بالصرامة المطلوبة، ما يجعل حوادث النقل البحري شائعة نسبيًا في البلاد.