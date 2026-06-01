تشهد الهند صعود حركة شبابية غير تقليدية تحمل اسم "حزب صراصير الشعب" (CJP)، والتي تحولت خلال أسابيع قليلة من مبادرة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ظاهرة سياسية لافتة تستقطب ملايين الشباب وتستعد لتنظيم احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتستمد الحركة اسمها من لعبة لغوية ساخرة على اسم حزب مودي الحاكم، كما تتخذ من "الصرصور" رمزاً لها، في إشارة إلى الصمود والقدرة على البقاء رغم الظروف الصعبة. ويقول مؤيدوها إن الحركة تعبر عن إحباط شريحة واسعة من الشباب بسبب البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والأزمات التي تواجه قطاع التعليم.

وانطلقت الحركة عقب موجة غضب أثارتها تصريحات لرئيس المحكمة العليا في الهند، الذي شبّه بعض الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير، ما دفع آلاف المستخدمين إلى تبني الرمز بشكل ساخر وتحويله إلى حملة احتجاجية واسعة تحت وسم "أنا أيضاً صرصور".

وخلال فترة قصيرة، تمكنت الحركة من جذب أكثر من 22 مليون متابع على منصة إنستغرام، متجاوزة بذلك عدد متابعي الحزب الحاكم على المنصة، في مؤشر على انتشارها الكبير بين فئة الشباب التي تمثل أكثر من نصف سكان الهند.

ويقود المبادرة الناشط والاستراتيجي السياسي أبهيجيت ديباك، الذي يركز حالياً على المطالبة باستقالة وزير التعليم الهندي بعد فضائح تتعلق بتسريب امتحانات وأخطاء في نتائج اختبارات رسمية أثرت على ملايين الطلاب.

كما تعتزم الحركة تنظيم احتجاجات سلمية في العاصمة نيودلهي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأزمات، وسط تأكيدات من مؤسسها بأن مئات الآلاف وقعوا بالفعل على عريضة تطالب بإقالة وزير التعليم.

ويأتي صعود الحركة في وقت تواجه فيه الحكومة الهندية انتقادات متزايدة بسبب البطالة بين الشباب وارتفاع الأسعار، فيما يرى مراقبون أن نجاح "حزب الصراصير" في استقطاب هذا الزخم الشعبي قد يعكس اتساع حالة الاستياء لدى الأجيال الشابة من السياسات الحكومية الحالية.

وفي المقابل، تتهم شخصيات حكومية الحركة بالسعي إلى إثارة الجدل وكسب التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يؤكد منظموها أنهم يمثلون صوت الشباب المطالب بالإصلاح والمساءلة السياسية.