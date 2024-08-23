بوتين يُقَبِل نسخة من القرآن الكريم ويلتقي مع أفراد عائلة قديروف في زيارته الأخيرة الى الشيشان (صور وفيديو)

الرئيس الروسي يزور الجمهورية القوقازية لأول مرة منذ 2011 ، والتي يشارك عشرات الآلاف من أبنائها في الحرب في أوكرانيا

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في هذه الصورة المجمعة التي وزعتها وكالة سبوتنيك المملوكة للدولة الروسية، يقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وسط) مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (يمين) ومفتي الشيشان الشيخ صلاح هادجي مجييف (يسار) خلال زيارته للشيشان في غروزني. في 20 أغسطس 2024.
في هذه الصورة المجمعة التي وزعتها وكالة سبوتنيك المملوكة للدولة الروسية، يقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وسط) مع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (يمين) ومفتي الشيشان الشيخ صلاح هادجي مجييف (يسار) خلال زيارته للشيشان في غروزني. في 20 أغسطس 2024.VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP

في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة الى الشيشان التقى عائلة زعيمها رمضان قديروف وقبل نسخة من القرآن الكريم خلال زيارته مسجد "النبي عيسى" في العاصمة غروزني.

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي والدة رمضان قديروف

وزار بوتين المسجد بمرافقة حاكم الجمهورية رمضان قديروف، ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجيف، وهذه هي زيارته الأولى الى الشيشان منذ عام 2011، والتي وصلها منتصف الأسبوع.

وخلال الزيارة صرح بوتين خلال زيارة القوات الخاصة في غوديرميس في الشيشان : "ما دام لدينا رجال مثلكم فلن نقهر على الإطلاق"، وتابع الرئيس الروسي: "إطلاق النار في ميدان الرماية هنا شيء وتعريض حياتك وصحتك للخطر شيء آخر. لكن هناك حاجة داخلية للدفاع عن الوطن، والشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار".

بوتين يقبل نسخة من القرآن الكريم:

https://x.com/i/web/status/1826347025270522143

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وأبلغ قديروف بوتين، أن الشيشان أرسلت أكثر من 47 ألف جندي للقتال في أوكرانيا منذ بداية الحرب، من بينهم نحو 19 ألف متطوع.

وخلال الزيارة اجتمع بوتين مع أفراد عائلة قديروف والتقط صورا جماعية معهم، كما التقى والدته أيماني قديروفا،وزجته مدني قديروفا،وتشغل والدة قديروف منصب رئيس الصندوق الإقليمي العام باسم الحاج أحمد قديروف (والد رمضان قديروف) الحاصل على لقب بطل روسيا، وتشغل مدني قديروفا منصب نائبة رئيسة الصندوق

بوتين يلتقي بأفراد عائلة قديروف:

https://x.com/i/web/status/1826385305001492519

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VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP
في هذه الصورة المجمعة التي وزعتها وكالة سبوتنيك المملوكة للدولة الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (في الوسط) يسير بجوار رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (في الوسط إلى اليمين) ومفتي الشيشان الشيخ صلاح حاججي ميجييف (في اليسار) خلال زيارته للشيشان في غروزني في 20 أغسطس 2024.VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFP
Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP
في هذه الصورة المجمعة التي وزعتها وكالة سبوتنيك المملوكة للدولة الروسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (على اليمين) ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (2-على اليمين) يزوران مركز تدريب القوات الخاصة "جامعة سبيتسناز الروسية" في غوديرميس في 20 أغسطس 2024.Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP
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