في زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة الى الشيشان التقى عائلة زعيمها رمضان قديروف وقبل نسخة من القرآن الكريم خلال زيارته مسجد "النبي عيسى" في العاصمة غروزني.

وزار بوتين المسجد بمرافقة حاكم الجمهورية رمضان قديروف، ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجيف، وهذه هي زيارته الأولى الى الشيشان منذ عام 2011، والتي وصلها منتصف الأسبوع.

وخلال الزيارة صرح بوتين خلال زيارة القوات الخاصة في غوديرميس في الشيشان : "ما دام لدينا رجال مثلكم فلن نقهر على الإطلاق"، وتابع الرئيس الروسي: "إطلاق النار في ميدان الرماية هنا شيء وتعريض حياتك وصحتك للخطر شيء آخر. لكن هناك حاجة داخلية للدفاع عن الوطن، والشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار".

بوتين يقبل نسخة من القرآن الكريم:

https://x.com/i/web/status/1826347025270522143