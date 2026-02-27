"مستعمرة الهند": باكستان تفتح " حربًا مفتوحة" ضد طالبان

أعلن وزير الدفاع الباكستاني اليوم (الجمعة) أن بلاده دخلت في حرب مع جارتها أفغانستان، التي يسيطر عليها إلى حد كبير تنظيم طالبان، وذلك بعدما بدأت الدولتان بهجمات متبادلة خلال الليل.

قال وزير الخارجية: "لقد نفد صبرنا مع تصاعد التوتر، عندما وردت تقارير عن وقوع إصابات على الجانبين. الآن هذه حرب مفتوحة بيننا وبينكم". وأضاف قائلاً: "لقد حولت طالبان أفغانستان إلى 'مستعمرة للهند'، وجمعت مسلحين من جميع أنحاء العالم لتصدير الإرهاب".

مصادر أمنية في باكستان أفادت أن الهجمات شملت ضربات جوية وبرية ضد مواقع، مقار ومستودعات ذخيرة تابعة لطالبان على طول الحدود.

التصعيد يهدد وقف إطلاق النار الهش على طول الحدود ويعمق الجدل حول ادعاء باكستان أن أفغانستان تستخدم كملاذ لنشطاء الإرهاب.