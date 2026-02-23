توتر في سيول: السفارة الروسية ترفع لافتة 'النصر لنا' وتثير غضب كوريا الجنوبية

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن قلقها بعد أن رفعت السفارة الروسية في سيول لافتة عملاقة بارتفاع 12 متراً إلى جانب المبنى، كتب عليها بالروسية: "النصر سيكون لنا"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء يونهاب يوم الأحد.

وزارة الخارجية أشارت إلى التوترات غير الضرورية التي قد يسببها اللافتة مع مواطني كوريا الجنوبية ودول أخرى، إذ يُنظر إليها على نطاق واسع كإشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا. لم تزل السفارة الروسية حتى الآن اللافتة التي تحمل الرسالة، والتي استخدمها الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

قد يثير اللافتة أيضًا استفزازات في ظل حقيقة أن روسيا تقاتل إلى جانب عشرات الآلاف من الجنود من كوريا الشمالية بقيادة الديكتاتور كيم جونغ أون، الذي "انتخب" لولاية جديدة اليوم (الإثنين). تستخدم روسيا جنودًا من خارج البلاد للمساعدة في جهود بوتين الحربية على ساحة المعركة، من بين أمور أخرى عبر تجنيد مرتزقة من دول فقيرة.