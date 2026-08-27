فيضانات كارثية في نيبال.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 162 شخصًا

الفيضانات الهائلة على حدود التبت-نيبال: أعلنت شرطة نيبال اليوم (الخميس) أن عدد القتلى في الكارثة الطبيعية ارتفع إلى 162، إضافة إلى أكثر من 1300 مفقود. وأضافت الشرطة أنه من بين المئات الذين ما زالوا مفقودين هناك أيضًا 28 شرطيًا.

وفي هذا السياق، نشر الجيش النيبالي 2000 جندي لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ برًا وجوًا في المناطق التي تضررت من الفيضانات. كما نشرت شرطة نيبال عناصر للمساعدة في عمليات البحث المعقدة.

على خلفية الكارثة، وعدت الولايات المتحدة بمساعدة بقيمة 500,000 دولار ستُستخدم لإعادة تأهيل المجتمعات التي تضررت من الفيضانات. وجاء في بيان وزارة الخارجية: "ترسل الولايات المتحدة تعازيها العميقة لعائلات وأحباء أولئك الذين فقدوا حياتهم في الفيضانات المدمرة في منطقة راسو في نيبال". وأفاد أن ما لا يقل عن 54 مواطنًا أمريكيًا، معظمهم من السياح، أُبلغ عن فقدانهم جراء الفيضانات والانهيارات الطينية.

التوصيات للإسرائيليين

تدعو وزارة الخارجية الإسرائيليين في أعقاب المقيمين في نيبال إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب الوصول إلى المناطق المتضررة أو تلك التي تم تصنيفها من قبل السلطات المحلية كمناطق خطرة. يُطلب من الإسرائيليين المقيمين في مناطق يوجد فيها خطر فيضانات أو انهيارات أو ارتفاع في منسوب الأنهار الالتزام التام بتعليمات السلطات المحلية، والابتعاد عن الأنهار ومجاري المياه والمنحدرات والمناطق المعرضة للانهيارات، وتجنب السفر غير الضروري في الطرق التي يوجد فيها خطر الإغلاق أو الانهيار.

في منطقة تشيتوان (Chitwan) وفي مناطق أخرى تصدر بشأنها تحذيرات محلية، يُنصح بالتوخي الحذر الشديد، متابعة إعلانات السلطات، وعند الضرورة مغادرة مناطق الخطر حسب التعليمات المحلية.

توصي وزارة الخارجية المسافرين: متابعة توقعات الطقس وإعلانات السلطات في نيبال بشكل منتظم. التأكد من أن أفراد العائلة أو معارف في إسرائيل يعلمون بمكان تواجدكم وما هو مسار رحلتكم. حمل هاتف نقال مشحون ووسيلة شحن إضافية. تجنب محاولة عبور طرق أو جسور أو ممرات مياه غمرتها السيول.

يجب إبلاغ سفارة إسرائيل في نيبال في حال حدوث ضائقة أو انقطاع الاتصال مع مسافرين إسرائيليين على الأرقام التالية:

غرفة الوضع: 02-5303155

السفارة في نيبال: 00-977-1-4434966، 00-977-14290500