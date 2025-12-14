الأحداث المعادية للسامية في أستراليا التي سبقت الهجوم القاتل في سيدني

منذ بداية الحرب في غزة، تم تسجيل سلسلة طويلة من الحوادث المعادية للسامية في أستراليا - حرق كُنس، تخريب مطاعم، رش صلبان معقوفة. وبلغت ذروتها اليوم (الأحد)، عندما أسفر هجوم إطلاق نار جماعي عن مقتل تسعة أشخاص خلال احتفالات عيد الحانوكا للجالية اليهودية في سيدني بأستراليا.

تدّعي إسرائيل منذ فترة أن حكومة العمال الأسترالية لا تفعل ما يكفي لمحاربة معاداة السامية والهجمات. في شهر أغسطس الماضي هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي وكتب: "التاريخ سيذكر ألبانيزي على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

في رسالة منفصلة، كتب رئيس الوزراء: "بعد مذبحة 7 أكتوبر بدأ مؤيدو حماس وأشخاص من اليسار المتطرف بحملة مضايقات، وتخريب وعنف ضد اليهود في جميع أنحاء العالم. في أستراليا، تصاعدت الحملة خلال حكمك. دعوتك لإقامة دولة فلسطينية تصب الزيت على النار. هذا ليس دبلوماسية وإنما استرضاء. هذا يعطي جائزة لإرهاب حماس، ويزيد من تعنتهم في رفض إطلاق سراح المخطوفين، ويقوي أولئك الذين يهددون يهود أستراليا ويشجع الكراهية ضد اليهود التي تتربص الآن في شوارعكم".

في الشهر الماضي، أُقيمت مظاهرة نازية جديدة شارك فيها عشرات الأشخاص في أستراليا خارج برلمان ولاية نيو ساوث ويلز، بعد أن تمت الموافقة عليها من قبل الشرطة المحلية. وقف صفان من الرجال يرتدون زيًا أسودًا أشبه بالزي العسكري عند بوابات مدخل البرلمان في سيدني، ورفعوا لافتة تدعو إلى "إلغاء اللوبي اليهودي".

في شهر يوليو، أضرم رجل النار في باب كنيس في ملبورن بوقت وجود 20 مصلّياً بداخله. كانت المجموعة تقيم عشاء السبت في ذلك الوقت، بمناسبة دخول يوم الراحة اليهودي. رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى المكان أخمدوا الحريق والمشتبه به فرّ هارباً.

كما ذُكر، وقع اليوم هجوم إطلاق نار جماعي خلال احتفالات عيد الحانوكا للجالية اليهودية في سيدني. ووفقًا للتقارير، هناك 9 قتلى في المكان وأكثر من 25 جريحًا. تم القضاء على أحد المنفذين واعتقال اثنين آخرين. مصدر في شرطة نيو ساوث ويلز أكد أن أحد المهاجمين هو رجل من أصل باكستاني. وفي أستراليا أفادت التقارير أن فريق تفكيك المتفجرات يقوم بتحييد عبوة عثر عليها في إحدى السيارات القريبة من موقع الهجوم.

مبعوث حباد إلي شلينجر هو أحد القتلى. كذلك، أُفيد أن نجل عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت" كان حاضرًا في الهجوم. في إسرائيل والعالم مصدومون من الحدث المروع، وفي أستراليا كانت هناك ردود فعل، لكن رئيس الوزراء في البلاد لم يتطرق إلى حقيقة حدوث هذا الحدث الخاص بالمجتمع اليهودي في المدينة.

رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، تطرق إلى الحادث دون أن يذكر الجالية اليهودية أو حقيقة أن الحديث يدور عن هجوم معادٍ للسامية. وقال: "المشاهد في بوندي صادمة ومقلقة. الشرطة وقوات الطوارئ متواجدون في الميدان ويعملون على إنقاذ الأرواح. أفكاري مع كل شخص تضرر. نحن نعمل مع شرطة نيو ساوث ويلز وسنقدم تحديثات إضافية عندما تتوفر معلومات جديدة. أدعو الناس في المنطقة إلى متابعة المعلومات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز".

الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قال: "لقد حذرنا مراراً وتكراراً حكومة أستراليا من الحاجة إلى اقتلاع معاداة السامية الإجرامية والمتفشية في أستراليا من جذورها".