كارثة في إندونيسيا: مقتل ما لا يقل عن 1,003 أشخاص في فيضانات مدمرة

أعلنت قوات الإنقاذ في إندونيسيا اليوم (السبت) عن مقتل ما لا يقل عن 1003 أشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة ضربت البلاد.

الكارثة التي حلّت بجزيرة سومطرة في شمال غرب إندونيسيا في الأسبوعين الأخيرين، تسببت أيضاً في إصابة أكثر من5400 شخص. وما زال المئات في عداد المفقودين.