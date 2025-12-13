كارثة في إندونيسيا: مقتل ما لا يقل عن 1,003 أشخاص في فيضانات مدمرة

الكارثة التي ضربت جزيرة سومطرة في شمال غرب البلاد في الأسبوعين الأخيرين، تسببت أيضًا بإصابة أكثر من 5,400 شخص • وما زال المئات في عداد المفقودين.

رجل مسلم يغسل وجهه قبل حضور صلاة الجمعة في مسجد الإحسان المتضرر جزئياً من الفيضانات في آتشيه تاميانغ، شمال سومطرة، إندونيسيا، في 12 ديسمبر 2025.
أعلنت قوات الإنقاذ في إندونيسيا اليوم (السبت) عن مقتل ما لا يقل عن 1003 أشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة ضربت البلاد.

الكارثة التي حلّت بجزيرة سومطرة في شمال غرب إندونيسيا في الأسبوعين الأخيرين، تسببت أيضاً في إصابة أكثر من5400  شخص. وما زال المئات في عداد المفقودين.

