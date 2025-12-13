كارثة في إندونيسيا: مقتل ما لا يقل عن 1,003 أشخاص في فيضانات مدمرة
الكارثة التي ضربت جزيرة سومطرة في شمال غرب البلاد في الأسبوعين الأخيرين، تسببت أيضًا بإصابة أكثر من 5,400 شخص • وما زال المئات في عداد المفقودين.
دقيقة 1
أعلنت قوات الإنقاذ في إندونيسيا اليوم (السبت) عن مقتل ما لا يقل عن 1003 أشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية مدمرة ضربت البلاد.
https://x.com/i/web/status/1999789015575515523
الكارثة التي حلّت بجزيرة سومطرة في شمال غرب إندونيسيا في الأسبوعين الأخيرين، تسببت أيضاً في إصابة أكثر من5400 شخص. وما زال المئات في عداد المفقودين.
