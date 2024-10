رد فعل مفاجئ انتظر الملك تشارلز الثالث في أستراليا

لم يتوقع ذلك:بعد انتهاء كلمة ملك بريطانيا تشارلز الثالث في البرلمان الأسترالي خلال زيارته الرسمية للبلاد، صرخت في وجهه السيناتور المستقلة بصورة مفاجئة ليديا ثورب: "أنت لست ملكي".

وتابعت ثورب: "لقد ارتكبتم إبادة جماعية ضد شعبنا. أعيدوا لنا أرضنا. أعطونا ما سرقتم منا: عظامنا، جماجمنا، أطفالنا، شعبنا"، بينما اقترب منها أفراد الأمن وبدأوا بمرافقتها إلى خارج المكان. وقع الحادث أثناء زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا للعاصمة الأسترالية كانبيرا للقاء قادة البلاد، بمن فيهم رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز.

https://x.com/i/web/status/1848200468545024336