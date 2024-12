كوريا الجنوبية: الحزب الحاكم يعارض عزل الرئيس

خطوة غير متوقعة في كوريا الجنوبية. فاجأ الحزب الحاكم عندما قرر صباح اليوم (السبت) معارضة عزل الرئيس يون سوك يول، عقب إعلانه النظام العسكري في البلاد قبل أيام. تجدر الإشارة إلى أنه بعد عدة ساعات تراجع الرئيس عن القرار.

حدث كل هذا على الرغم من أن رئيس الحزب أعرب قبل أيام قليلة عن دعمه لعزل الرئيس، قائلاً إن العملية كانت حتمية. تجدر الإشارة إلى أن ثمانية أصوات من أعضاء حزب الرئيس مطلوبة للحصول على الأغلبية المطلوبة لعزله.

وفي وقت سابق وقبل التصويت، اعتذر الرئيس يون سيوك يول للأمة قائلاً: "إن إعلان الأحكام العرفية كان بسبب يأسي باعتباري الشخص المسؤول في نهاية المطاف عن شؤون البلاد. أنا آسف للغاية وأعتذر بشدة للمواطنين الذين بالتأكيد أصيبوا بصدمة كبيرة"، معترفًا بأنه "سبب القلق والانزعاج لجميع مواطني كوريا الجنوبية".

