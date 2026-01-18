حريق مروّع في كراتشي: 6 قتلى بينهم رجل إطفاء ومخاوف من عالقين داخل مركز تجاري

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم رجل إطفاء، مصرعهم جراء حريق هائل اندلع في مركز «غُل بلازا» التجاري متعدد الطوابق على طريق إم إيه جناح وسط مدينة كراتشي، في وقت متأخر من مساء السبت، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ حتى صباح الأحد وسط مخاوف من وجود أشخاص ما زالوا عالقين داخل المبنى.

وقالت شرطة إقليم السند إن الحريق اندلع قرابة الساعة 10:45 مساءً، بالتزامن مع إغلاق معظم المحال التجارية. وأكدت فرق الإنقاذ أنه تم إنقاذ نحو 20 شخصًا ونقلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن تعقيد تصميم المبنى وامتلاءه بالمخازن أعاق عمليات البحث.

وأفادت السلطات بأن النيران انتشرت بسرعة بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال، بينها ملابس مستوردة ومنتجات بلاستيكية، ما تسبب بأضرار هيكلية كبيرة وانهيار جزء من المبنى. وتمت السيطرة على نحو 60% من الحريق بحلول الأحد.

ورجّحت الجهات المختصة أن يكون تماس كهربائي سبب اندلاع الحريق، فيما أُمرت لجنة تحقيق رسمية بتحديد الأسباب والمسؤوليات. وأعربت القيادة السياسية في باكستان عن تعازيها لأسر الضحايا، وسط مطالب متجددة بتشديد إجراءات السلامة من الحرائق في المدينة.