تحطم طائرة في كازاخستان: مخاوف من مصرع العشرات، تم انتشال مصابين

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم، اليوم (الأربعاء)، في حادث تحطم طائرة ركاب شمال غرب كازاخستان. وتحطمت الطائرة التي كانت في طريقها من أذربيجان إلى روسيا، بالقرب من المطار القريب من مدينة أكتاو. وذكرت وزارة النقل الكازاخستانية أن الطائرة كانت تقل 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وذكرت السلطات في البلاد أن 25 شخصاً على الأقل نجوا، بينهم طفلان.

أقلعت الطائرة التابعة لشركة الطيران الأذربيجانية "إير أذربيجان" من مدينة باكو في أذربيجان واضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري بعد تغيير مسارها. وزعم عدد من وكالات الأنباء الروسية أن تغيير المسار حدث بسبب الضباب الكثيف فوق مدينة غيرنسي الروسية، حيث كان من المفترض أن تهبط.

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وفي التوثيقات المنشورة، يمكن رؤية طائرة الركاب وهي تفقد ارتفاعها، وتميل على جانبها، ثم تصطدم بالأرض بقوة وتبدأ في الاشتعال. وأبلغت السلطات في كازاخستان أنها بدأت التحقيق في أسباب الحادث وأنها تعاونت مع أذربيجان في تحقيقاتها.

وبحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، فإن السلطات في كازاخستان بدأت التحقيق في عدة روايات عن الحادث، من بينها أن سبب الحادث هو خلل فني. وأصدرت السلطات الروسية بيانا زعمت فيه وجود معلومات تشير إلى أن طائرة الركاب اضطرت إلى الهبوط اضطراريا بعد اصطدامها بطائر.