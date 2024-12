تحطم طائرة في كازاخستان: مخاوف من مصرع العشرات، تم انتشال مصابين

لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم، اليوم (الأربعاء)، في حادث تحطم طائرة ركاب شمال غرب كازاخستان. وتحطمت الطائرة التي كانت في طريقها من أذربيجان إلى روسيا، بالقرب من المطار القريب من مدينة أكتاو. وذكرت وزارة النقل الكازاخستانية أن الطائرة كانت تقل 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وذكرت السلطات في البلاد أن 25 شخصاً على الأقل نجوا، بينهم طفلان.

أقلعت الطائرة التابعة لشركة الطيران الأذربيجانية "إير أذربيجان" من مدينة باكو في أذربيجان واضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري بعد تغيير مسارها. وزعم عدد من وكالات الأنباء الروسية أن تغيير المسار حدث بسبب الضباب الكثيف فوق مدينة غيرنسي الروسية، حيث كان من المفترض أن تهبط.

https://x.com/i/web/status/1871822843836850686