كارثة تهز الصين: 82 قتيلاً بانفجار منجم فحم ومخاوف على مصير 150 شخصًا

دعا رئيس الصين، شي جين بينغ، اليوم (السبت) إلى مضاعفة جهود الإنقاذ في شمال البلاد في أعقاب انفجار غاز قاتل في منجم فحم، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا وترك عمالا آخرين محاصرين تحت الأرض. وفقا لتقرير وكالة الأنباء الحكومية "شينخوا"، شدد الرئيس شي على ضرورة "بذل كل جهد لرعاية الجرحى، وتنظيم عمليات البحث والإنقاذ بشكل علمي، والتعامل بشكل مناسب مع تداعيات الحدث". بالإضافة إلى ذلك، دعا شي لفتح تحقيق في ظروف الانفجار وأوضح أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفقا للقانون".

وقعت الكارثة ليلة الجمعة في منجم الفحم "ليوشنيو" (Liushenyu) في مقاطعة شانشي (Shanxi)، حين كان 247 عاملاً تحت سطح الأرض. قد يشير قرار القائد الأعلى في الصين بالإدلاء ببيان سريع كهذا إلى أن السلطات في البلاد تتوقع أن يزداد الوضع سوءاً على أرض الواقع.

ارتفع عدد القتلى الرسمي بشكل كبير خلال يوم السبت ووصل إلى ما لا يقل عن 82 ضحية، وذلك بعد أن قدرت التقارير الأولية من الموقع عدد القتلى بثمانية فقط.

حتى صباح يوم السبت، سبب الانفجار الشديد في المنجم لا يزال غير معروف، وذلك بحسب تقرير شبكة التلفزيون الحكومية الصينية، CCTV. قوات الإنقاذ العديدة التي تم استدعاؤها إلى المكان تواصل العمل في سباق مع الزمن في محاولة للعثور على ناجين من بين العمال الذين بقوا محاصرين في باطن الأرض، بينما عائلات العمال تنتظر بقلق خارج موقع المنجم.