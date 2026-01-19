أقل من مليار صيني في المستقبل؟ انخفاض معدلات الولادة في الدولة العملاقة

الصين، التي كانت حتى وقت قريب الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، تواجه في السنوات الأخيرة اتجاه انخفاض في معدل المواليد في البلاد، والذي وصل في عام 2025 إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. نتيجة لانخفاض عدد المواليد، فإن عدد السكان الإجمالي في البلاد يشهد أيضاً اتجاه انخفاض، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

معدل المواليد انخفض إلى 5.63 ولادة لكل 1,000 شخص في عام 2025، تحت المستوى المتدني لعام 2023 والذي بلغ 6.39 لكل 1,000، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء في الصين. يشير الانخفاض إلى أن الزيادة الطفيفة في المواليد عام 2024 كانت استثناءً وليست انعكاساً لاتجاه الانخفاض المستمر منذ عام 2016.

وفقًا للبيانات، وُلد في البلاد خلال السنة 7.92 مليون طفل، ومع ذلك تم تسجيل 11.31 مليون حالة وفاة. بسبب ذلك، انخفض العدد الإجمالي للسكان في الصين بمقدار 3.39 مليون. عدد السكان في البلاد - ما يزال ثاني أكبر عدد في العالم بعد الهند - يبلغ 1.4 مليار في عام 2025. على الرغم من معدلات الولادة المنخفضة في البلاد، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5% في عام 2025، وذلك وفقًا للهدف السنوي للحكومة.

كما هو معروف، حكومة الصين كانت قد انتهجت في الماضي سياسة "الطفل الواحد"، حيث كان يُسمح لكل زوجين بإنجاب طفل واحد فقط، وذلك بسبب الخوف من انفجار سكاني مستقبلي. هذه السياسة، التي أُلغيت عام 2016، سرعت من اتجاه الانخفاض في معدلات المواليد، لكن هناك أيضًا من يعزون الانخفاض في عدد السكان إلى ارتفاع مستويات التعليم، وتغير الآراء حول الزواج، والتوسع العمراني السريع، وارتفاع تكلفة تربية الأطفال.