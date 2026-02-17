حادثة خطيرة: اعتداء على سياح إسرائيليين في كو ساموي بتايلاند

هجوم خطير على إسرائيليين في جزيرة ساموي: أفادت شهادات بأن مجموعة من ثلاثة إسرائيليين كانوا يرتادون أحد المقاهي في جزيرة كوه ساموي تعرضوا لهجوم ليلة أمس (الثلاثاء) من قبل مجموعة من الفرنسيين . كانت المجموعتان معًا في المقهى، وكان الإسرائيليون يتحدثون العبرية، فتعرف عليهم الفرنسيون.

وبحسب شهادة أحد الحاضرين، اقترب الفرنسيون منهم وقالوا: "أنتم إسرائيليون"، ودعوهم للدخول. فرّ الشاب ووالده إلى دورة المياه ولم يستجيبا للنداء. أمسك الفرنسيون الشاب من يديه وقدميه، وفتحوا باب دورة المياه. سألوا الإسرائيليين: "ماذا تفعلون؟"، فأجابوا "لا شيء". ثم طلب منهم الفرنسيون إفراغ جيوبهم.

وصل حراس أمن الحانة إلى المكان وألقوا القبض على الإسرائيليين، فقام جميع الحاضرين (حراس الأمن والفرنسيون) بضرب الإسرائيليين الاثنين، بما في ذلك بالهراوات. ثم وصلت الشرطة المحلية إلى المكان وطلبت منهم عدم التحدث عن الحادث. حاول صديق ثالث كان معهم في الحانة الفرار، ولا يزال مكانه مجهولاً.

في هذه الأثناء، أخرجت الشرطة الأشخاص من المكان، وحاول أول السياح الهرب لكنه تعرّض لهجوم مرة أخرى في أحد مراحيض المكان، وبعد ذلك تمكن من الصعود إلى سيارة أجرة والفرار. تم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

قدمت المجموعة طلبًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والوزارة نقلتهم إلى وزارة الخارجية في بانكوك. سيدتان إسرائيليتان تعرفان الضحية المعتدى عليه وتواجدتا في الجزيرة ساعدتا في التعامل مع الحادث.