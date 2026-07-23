هجوم قاتل في جنوب تايلاند: خمسة من أفراد قوات الأمن التايلاندية قُتلوا وستة مدنيين آخرين أُصيبوا، بينهم طفلان صغيران، في هجوم وقع في المنطقة الجنوبية من البلاد، حسبما أعلن الجيش التايلاندي اليوم (الخميس).

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وفقًا لبيان رسمي من قيادة عمليات الأمن الداخلي للجيش (المنطقة 4)، وقع الحدث في ساعات المساء المتأخرة من يوم الأربعاء في محافظة ناراثيوات (Narathiwat). وصلت مجموعة مكونة من حوالي عشرة مهاجمين مسلحين، كانوا يرتدون ملابس وقبعات سوداء، إلى الموقع وهم يستقلون دراجات نارية وشاحنة بيك أب. المسلحون فتحوا النار بشكل قاتل نحو حاجز على جانب الطريق، مستخدمين أسلحة عسكرية متطورة وعبوات ناسفة أنبوبية.

نتيجة لشدة النيران عند الحاجز، قُتل خمسة من حراس الغابات العسكريين في المكان. بالإضافة إلى ذلك، أُصيب ستة مدنيين تواجدوا في موقع الحادث بجراح متفاوتة، من بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وطفل يبلغ من العمر عشر سنوات. وأفادت السلطات المحلية أنه قبل أن يفرّ المهاجمون من المكان، هاجموا نقطة التفتيش وصادروا ثلاثة بنادق هجومية من نوع AK-47 وثلاث سترات واقية وعدداً من الهواتف المحمولة التي كانت تعود لقوات الأمن عند الحاجز.

قوات الأمن التايلاندية بدأت بعمليات تمشيط واسعة النطاق وبمطاردة أعضاء الخلية. بعد وقت قصير، تم العثور على آثار المهاجمين عندما عثرت القوات على الشاحنة الصغيرة التي استُخدمت في الهجوم، وكانت مهجورة وتشتعل بالنيران، على بُعد حوالي 21 كيلومترًا من موقع الحدث. لا تزال التحقيقات في الهجوم وظروفه مستمرة.