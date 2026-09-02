مؤثرة شبكة التواصل البالغة من العمر 28 عامًا، مانجيت كاور، توفيت الأسبوع الماضي في المستشفى في تشانديغار شمال غرب الهند وهي في الأسبوع السابع من حملها، وذلك بعد ما يقارب شهرين من تعرضها لإصابة خطيرة في حادث عنيف. ووفقًا لشكوى والدتها للشرطة، فقد اختُطفت كاور من قِبل اثنين من معارفها، وتعرضت للهجوم، وقُيدت إلى شجرة وأُضرمت فيها النيران.

الشابة، التي كان لديها 146 ألف متابع على إنستغرام، أُدخلت إلى المستشفى الحكومي لتلقي علاج طبي عاجل، حيث استعادت وعيها لفترة قصيرة، لكنها توفيت متأثرة بجراحها الأسبوع الماضي بسبب مضاعفات الإصابة.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم المستشفى أن كاور تلقت العلاج في قسم العناية المركزة للحروق، وقد وصفت إصاباتها بأنها حروق بدرجة ما بين 40 إلى 45 بالمئة، والتي بحسب المستشفى نجمت عن تسرب أسطوانة غاز طهي.

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من التشريح الذي أُجري لجثتها، كما ورد، تبيّن أن كاور كانت في الأسبوع السابع من حملها وقت وفاتها. الفجوات بين رواية العائلة ورواية المستشفى أثارت تساؤلات معقدة حول ملابسات الحادثة.

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في أعقاب وفاتها وإعلان العائلة، أعلنت السلطات في الهند عن فتح تحقيق رسمي لفحص ملابسات الحادثة. قائدة الشرطة المحلية أكدت وقالت إنه "تم تسجيل قضية اختطاف وقتل بعد تلقي شكوى من والدة الفقيدة". في هذه المرحلة، لا يزال تحقيق الشرطة مستمرًا بهدف كشف الحقائق والوصول إلى المتورطين.