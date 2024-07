أستراليا: مؤيدون للفلسطينيين يقتحمون البرلمان ويلوحون بلافتات كتب عليها "الإبادة الجماعية" و"جرائم حرب"

اقتحم أربعة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبيرا، اليوم (الخميس)، وعلقوا لافتات على السطح - كتب عليها "جرائم حرب" و"إبادة جماعية". وظل المتظاهرون هناك لأكثر من ساعة..

وقالت الشرطة إن المتظاهرين الأربعة سيُتهمون بالتعدي على الممتلكات. كما تم إبعادهم عن المكان لمدة عامين. وتحقق الشرطة في كيفية وصول المتظاهرين إلى هذه المنطقة الآمنة.

وفي البرلمان الأسترالي صدرت ردودا على الأمر: وقال رئيس مجلس النواب ميلتون ديك إنه "قلق للغاية" بشأن المظاهرات وأمر بتعزيز الأمن، في حين طالب زعيم المعارضة بيتر داتون بمعرفة من سمح للمتظاهرين بالدخول المبنى، ووصفت الفعل بأنه "عمل معاد للسامية".

https://x.com/i/web/status/1808672307948159153