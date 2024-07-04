أستراليا: مؤيدون للفلسطينيين يقتحمون البرلمان ويلوحون بلافتات كتب عليها "الإبادة الجماعية" و"جرائم حرب"

اقتحم أربعة متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبيرا، اليوم (الخميس)، وعلقوا لافتات على السطح - كتب عليها "جرائم حرب" و"إبادة جماعية". وظل المتظاهرون هناك لأكثر من ساعة..

وقالت الشرطة إن المتظاهرين الأربعة سيُتهمون بالتعدي على الممتلكات. كما تم إبعادهم عن المكان لمدة عامين. وتحقق الشرطة في كيفية وصول المتظاهرين إلى هذه المنطقة الآمنة.

وفي البرلمان الأسترالي صدرت ردودا على الأمر: وقال رئيس مجلس النواب ميلتون ديك إنه "قلق للغاية" بشأن المظاهرات وأمر بتعزيز الأمن، في حين طالب زعيم المعارضة بيتر داتون بمعرفة من سمح للمتظاهرين بالدخول المبنى، ووصفت الفعل بأنه "عمل معاد للسامية".

شاهدوا التوثيق من الثورة إلى بيت البرلمان

https://x.com/i/web/status/1808672307948159153 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الجمهور الأسترالي مهتم بما يحدث في إسرائيل وغزة. وهكذا، أعلنت السيناتور فاطمة فايمان - المولودة في أفغانستان والمشرعة الفيدرالية الأسترالية الوحيدة التي ارتدت الحجاب أثناء الاجتماعات - أنها استقالت من حزب العمال الحاكم بسبب رفضها الانحياز مع خط الحزب فيما يتعلق بغزة.

وقال فيمان للصحفيين: "عائلتي لم تهرب من بلد مزقته الحرب ولم تأت إلى أستراليا كلاجئين حتى أتمكن من الصمت عندما أرى الفظائع التي ترتكب ضد الأبرياء". وأضافت: "رؤية لامبالاة حكومتنا تجاه أكبر ظلم في عصرنا يجعلني أتساءل عن الاتجاه الذي يتجه إليه حزبي".