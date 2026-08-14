تعرّضت محافظة تشيبا في اليابان، الواقعة شرق طوكيو، الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) لأمطار غزيرة واستثنائية. الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات واسعة، عطلت حركة المواصلات وأودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل. السلطات في اليابان أطلقت أعلى مستوى من التحذير الطارئ في المنطقة وأمرت مئات الآلاف من السكان بإخلاء منازلهم أو الاستعداد للإخلاء.

في بعض المناطق هطل خلال ساعة حوالي 115 مليمترًا من الأمطار - وهي كمية تقترب من المعدل الشهري الكامل لشهر آب. خلال 24 ساعة تم تسجيل أكثر من 360 مليمترًا من الأمطار. شدة الهطول تسببت بفيضانات في الشوارع، المباني ومساحات واسعة.

تسببت الأمطار أيضًا في اضطرابات خطيرة في المواصلات. حوالي 7,000 مسافر علقوا خلال الليل في مطار طوكيو-ناريتا الدولي، بعد أن تضررت خطوط السكك الحديدية والطرق المؤدية إليه. أرسلت قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى المنطقة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والطوارئ. حوالي 45 ألف منزل ظلوا دون كهرباء في ذروة الحدث.

على الرغم من ضعف الأمطار هذا الصباح، حذرت السلطات من أن الخطر لم يزُل بعد بسبب منسوب الأنهار العالي والمخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات إضافية. تأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع في وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في اليابان، والتي يقول الخبراء إنها تتأثر أيضاً بتغير المناخ.