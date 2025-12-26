بأمر من زعيم كوريا الشمالية: بيونغ يانغ تتجه نحو زيادة إنتاج كل من الأسلحة النووية والتقليدية

تتجه بيونغ يانغ نحو زيادة إنتاج كل من الأسلحة النووية والتقليدية قبل مؤتمر الحزب الحاكم في مطلع العام المقبل 2026، حيث أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بتحديث وزيادة إنتاج بلاده من الصواريخ والمدفعية، وقام كيم بتفقد المؤسسات العسكرية والصناعية الرئيسية لمراجعة إنتاج الربع الرابع من الصواريخ وقذائف المدفعية، ووافق على خطط تحديث مبدئية لتقديمها إلى المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية، اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تعقد بيونغ يانغ مؤتمرها الحزبي القادم، وهو تجمع رئيسي لتحديد أهداف السياسات العامة في البلاد، في مطلع عام 2026.

وكانت بيونع يانغ، نشرت، أمس الخميس، صوراً تظهر تقدم العمل في بناء غواصة نووية تزن 8 آلاف و700 طن، بالإضافة إلى اختبار صاروخ جديد طويل المدى وعالي الارتفاع، قالت وكالة الأنباء الكورية المركزية، إنه أصاب هدفاً محاكى على ارتفاع 200 كيلومتر (124 ميلاً). وقد زادت هذه الخطوات من التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد وصول غواصة أميركية نووية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية، الأسبوع الجاري، وفق "بلومبرغ".

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على اختبار صواريخ "سطح - جو" بعيدة المدى في موقع إطلاق قرب الساحل الشرقي، بحسب ذكرت وكالة الأنباء المركزية للبلاد. ورافق كيم كبار المسؤولين من الحزب الحاكم، ومن هيئة الصواريخ الاستراتيجيية، وقطاع علوم الدفاع، إذ تلقى إحاطات بشأن الإنتاج والطاقة الإنتاجية، بحسب وكالة الأنباء المركزية. ودعا الزعيم الكوري الشمالي، إلى توسيع خطط الإنتاج في العام المقبل، بما يتماشى مع الاحتياجات التشغيلية المتوقعة، وتقوية القاعدة التكنولوجية للمصانع لتوسيع الطاقة الإنتاجية بشكل متوازن.