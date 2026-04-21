تطالب دولة إسرائيل بتوضيحات من السلطات في قيرغيزستان في أعقاب اكتشاف معاداة صريحة للسامية في الفضاء العام، وهو حدث قد يدل على تصعيد في العداء تجاه الإسرائيليين واليهود في آسيا الوسطى. ونشرت سفارة إسرائيل في جمهورية كازاخستان والجمهورية القيرغيزية اليوم (الثلاثاء) بيانًا رسميًا تدين فيه بشدة وضع لافتة في فندق بمدينة أوش (Osh)، والتي تحتوي على تصريحات معادية للسامية ومسيئة موجهة ضد الجالية اليهودية ودولة إسرائيل.

تم الكشف عن الحادثة بعد أن تم توزيع توثيق اللافتة، التي وُضعت عند مدخل الفندق في المدينة الجنوبية، على شبكات التواصل الاجتماعي وأثار ضجة. أوضحت السفارة الإسرائيلية، التي تعمل مع الحكومة في بيشكيك، أن هذا الإجراء يتعارض مع القيم الدولية للتسامح، وأنها تتوقع من السلطات المحلية العمل على إزالة اللافتة ومحاسبة المسؤولين عنها. يُشار إلى أن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن مدينة أوش تُعتبر مركزًا دينيًا ومحافظًا أكثر من العاصمة، الأمر الذي يزيد من حساسية الحدث.

https://x.com/i/web/status/2046204014803689712 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

من الناحية التاريخية، اعتُبرت قيرغيزستان دولة ذات جالية يهودية صغيرة لكن مستقرة، والتي ترجع جذورها إلى المنطقة بشكل رئيسي خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وبينما العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بقيت هادئة على مر السنين، فإنه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر تم تسجيل تصاعد في التوتر بين الدول ذات الأغلبية المسلمة في آسيا الوسطى، بما في ذلك تظاهرات وتعبيرات عدائية متفرقة.