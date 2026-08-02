كارثة عبارة في إندونيسيا.. 5 قتلى و41 مفقوداً بعد حريق مرعب وسط البحر

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما فُقد 41 آخرون إثر اندلاع حريق في عبارة ركاب قبالة جزيرة مادورا في إندونيسيا، صباح الأحد، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والإجلاء في موقع الحادث.

وكانت العبارة "Mutiara Sentosa 2" قد غادرت مدينة سورابايا في جاوة الشرقية وعلى متنها 271 شخصاً، بينهم 232 راكباً و39 من أفراد الطاقم، عندما اندلع الحريق في ساعات الصباح أثناء إبحارها بالقرب من الطرف الشمالي لجزيرة مادورا.

وبحسب الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ، فقد أبلغت الشركة المشغلة السلطات بالحادث بعد تلقيها نداء استغاثة من قبطان العبارة، قبل أن ينقطع الاتصال به لاحقاً.

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود من أجزاء واسعة من السفينة، فيما ظهر عشرات الركاب وهم يرتدون سترات النجاة ويتجمعون على سطح العبارة، بينما اضطر بعضهم إلى القفز في البحر هرباً من النيران.

وتمكنت سفن إنقاذ وسفن تجارية كانت في المنطقة من إجلاء 225 راكباً وأفراداً من الطاقم، وانتشال خمس جثث، في حين لا يزال 41 شخصاً في عداد المفقودين.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق قيد التحقيق، بينما يشارك البحرية الإندونيسية وفرق الإنقاذ الوطنية في عمليات البحث، التي تواجه تحديات بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وتُعد إندونيسيا، التي تضم أكثر من 17 ألف جزيرة، من أكثر الدول اعتماداً على العبارات البحرية للتنقل، وتشهد بين الحين والآخر حوادث مماثلة تُعزى في كثير من الأحيان إلى ضعف إجراءات السلامة والرقابة.