زوجان واجها أحد المسلحين في شاطئ بوندي قبل مقتلهما: شجاعة تُلهم العالم

أظهرت لقطات من كاميرات مراقبة على الطريق (Dashcam) محاولة زوجين شجاعين التصدي لأحد منفذي هجوم إطلاق النار في شاطئ بوندي في سيدني، قبل أن يُقتل الاثنان على يد المهاجم.

الضحيتان هما بوريس جورمان البالغ من العمر 69 عامًا وزوجته صوفيا جورمان 61 عامًا، واللذان تزوجا لمدة 34 عامًا. ووفقًا لعائلتهما، فقد حاولا حماية الآخرين عن طريق انتزاع السلاح من أحد المهاجمين، حيث يظهر الفيديو بوريس وهو يصارع المهاجم ويأخذ السلاح منه، قبل أن يسقط الاثنان على الطريق. ثم نهض بوريس وحاول ضرب المهاجم بالسلاح، إلا أن المهاجم تمكن بعد ذلك من استخدام سلاح آخر لقتلهما.

وقالت العائلة في بيان: "في الأيام الأخيرة، أصبحنا على علم بمقطع يظهر بوريس، بصحبة صوفيا، يحاولان بشجاعة نزع سلاح أحد المهاجمين في محاولة لحماية الآخرين. ورغم أن هذا لا يخفف ألم فقدان بوريس وصوفيا، فإننا نشعر بفخر هائل لشجاعتهما وتفانيهما".

وأضاف البيان: "لقد جسّدا بوريس وصوفيا الروح الحقيقية للإنسانية، حيث كانا على طبيعة، ودائمًا ما يسعيان لمساعدة الآخرين بلا تردد. نحن ممتنون جدًا لكل الحب والدعم والتعاطف الذي تلقيناه من المجتمع خلال هذه الفترة الصعبة".

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الإشادة الشعبية والرسمية ببطولة أحمد الأحمد، وهو صاحب متجر تبغ من أصول سورية، أُصيب بأربع أو خمس طلقات نارية في كتفه أثناء محاولته التصدي لأحد منفذي الهجوم. ومن المتوقع أن يخضع الأحمد لعمليات جراحية إضافية، وقد زاره في المستشفى كل من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز، حيث ثمّنا شجاعته ووصفا ما قام به بـ«العمل البطولي».