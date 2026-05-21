يتوافد عدد كبير من السكان في بنغلاديش لمشاهدة جاموس نادر يتميز بشعر أشقر طويل، أُطلق عليه اسم دونالد ترامب ،في ظاهرة أثارت اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مالك الحيوان، فإن شقيقه هو من اختار الاسم، مستوحياً من تسريحة شعر الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن الجاموس الذي يزن نحو 700 كيلوغرام أصبح محط أنظار الزوار الذين يحرصون على التقاط الصور معه.

ويؤكد شقيق صاحب المزرعة الواقعة في مشارف العاصمة دكة أن الشبه يقتصر على المظهر فقط، فـ "ترامب البنغالي" هادئ جداً ولا يتشاجر على الطعام.

وأضاف أن إطلاق أسماء لافتة على الحيوانات بات تقليداً شائعاً في المنطقة، خصوصاً قبل موسم عيد الأضحى، حيث يزداد الاهتمام بالحيوانات المخصصة للذبح.

من جهته، أوضح أحد الخبراء أن مظهر الجاموس غير المعتاد يعود إلى تعديل أو طفرة جينية أثّرت على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن اللون الداكن، ما منحه هذا اللون الأشقر والشعر الكثيف المميز.