الهند تعتقل شاباً بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن بيت حباد في مومباي

اعتقلت السلطات الهندية شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا للاشتباه في جمعه معلومات استخباراتية عن بيت حاباد في مومباي وإقامته علاقات مع عصابة إجرامية دولية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم (السبت).

وفقًا لمصادر في وحدة مكافحة الإرهاب (ATS)، يُشتبه في أن الشاب، وهو من سكان أيرولي في نافي مومباي، نقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق تلغرام صورًا ومواقع ومعلومات حساسة أخرى عن مؤسسات يهودية وشركات أجنبية. ويُشتبه في أن المعلومات نُقلت إلى جهات متورطة في أنشطة معادية لإسرائيل وإلى عصابة إجرامية دولية.

وتفيد تفاصيل التحقيق أيضًا بأن المشتبه به، الذي تم التعرف عليه باسم ياش سينغ، تلقى، بحسب الادعاءات، مهمة مراقبة وجمع معلومات استخباراتية حول بيت حاباد، المركز الديني اليهودي في حي كولابا بجنوب مومباي، وتوثيق تفاصيل عن المركبات والمواقع والمواطنين اليهود في المنطقة.