مأساة في أستراليا.. نائبة برلمانية تعرّضت لهجوم تفقد ساقيها الاثنتين

عضوة البرلمان الأسترالي هيلين هاينز تعرضت لبتر ساقيها بعد أن دهستها سيارة خارج مكتبها، وفقًا لما قاله زوجها اليوم (الأربعاء). المشتبه به في الهجوم، البالغ من العمر 43 عامًا، مثل أمام المحكمة.

الأطباء بتروا ساقها اليسرى لهيْنس بعد أن صدمها المهاجم المشتبه مرتين بسيارته في وانغاراتا، شمال شرق ملبورن، يوم الاثنين. لقد عملوا لأيام من أجل إنقاذ ساقها اليمنى لكن دون جدوى، كما قال زوجها، فيل هاينس، في مؤتمر صحفي في ملبورن.

شرطة فيكتوريا أعلنت أن رجلاً يبلغ من العمر 43 عاماً اعتُقل في أعقاب الاعتداء على عضوة البرلمان المستقلة هاينس. رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي أشار إلى أنه في هذه المرحلة من المبكر تحديد الدافع وراء الاعتداء. وذكر أن فرقة مكافحة الإرهاب ستحقق مع المشتبه به الذي تم اعتقاله. مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث لم تُنشر بعد.