ألبانيزي يرفض اتهامات نتنياهو ويؤكد: الاعتراف بفلسطين لا علاقة له بهجوم بوندي

ألبانيزي ينفي اتهامات نتنياهو ويؤكد أن الموقف الأسترالي من القضية الفلسطينية لا يرتبط بالهجوم الدامي في بوندي.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزHilary Wardhaugh / AFP

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه لا يقبل الربط بين الهجوم الذي وقع في شاطئ بوندي واعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، نافيًا الاتهامات التي وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

Video poster
هذا المساء: "المهاجرون يخلقون بيئة تشجع على تنفيذ عمليات كهجوم سيدني"

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، أكد ألبانيزي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا صلة له بالهجوم، مشددًا على أن مثل هذه الادعاءات غير صحيحة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات