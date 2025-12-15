ألبانيزي يرفض اتهامات نتنياهو ويؤكد: الاعتراف بفلسطين لا علاقة له بهجوم بوندي
ألبانيزي ينفي اتهامات نتنياهو ويؤكد أن الموقف الأسترالي من القضية الفلسطينية لا يرتبط بالهجوم الدامي في بوندي.
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه لا يقبل الربط بين الهجوم الذي وقع في شاطئ بوندي واعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، نافيًا الاتهامات التي وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، أكد ألبانيزي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا صلة له بالهجوم، مشددًا على أن مثل هذه الادعاءات غير صحيحة.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق