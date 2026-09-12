كشفت تجربة أمنية أجراها فريق من الباحثين في كاليفورنيا عن ثغرة خطيرة محتملة في تطبيق المراسلة الصيني WeChat، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من البنية الرقمية في الصين ويستخدمه نحو 1.4 مليار شخص شهريًا للتواصل والحصول على الخدمات الحكومية وإجراء المدفوعات الإلكترونية.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، طوّر باحثون في شركة الأمن السيبراني Calif أداة هجومية تعتمد على الذكاء الاصطناعي أطلقوا عليها اسم WeWorm، وقالوا إنها قادرة على الاستيلاء على حسابات المستخدمين والاتصال بقائمة جهات الاتصال الخاصة بهم، بما يسمح لها بالانتشار من هاتف إلى آخر دون الحاجة إلى أن يجيب الضحية على المكالمة.

واستغرق تطوير الأداة، وفق التقرير، أكثر بقليل من أسبوع، قبل أن تسارع الشركة إلى إبلاغ البيت الأبيض وشركة تينسنت الصينية، المالكة لتطبيق WeChat، بالثغرة الأمنية.

"نوع جديد من السلاح النووي"

وأثارت النتائج مخاوف بشأن التداعيات المحتملة لاستهداف تطبيق بهذه الأهمية في الصين. وقال تشاو مينغهاو، نائب مدير مركز الدراسات الأميركية في جامعة فودان في شنغهاي، إن القدرة على تعطيل منصة رقمية حيوية بهذا الحجم تمثل "نوعًا جديدًا من الأسلحة النووية".

وتأتي هذه المخاوف في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الاختراق والهجمات السيبرانية قد يتجاوز قدرة وسائل الحماية التقليدية على مواكبته.

الذكاء الاصطناعي يفاقم التوتر بين واشنطن وبكين

وتضيف هذه التطورات بعدًا جديدًا إلى التوتر التكنولوجي والأمني المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، خصوصًا مع اقتراب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن.

وتأتي قضية WeChat في ظل حوادث أخرى أثارت مخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية. وكانت شركة أنثروبيك قد أعلنت مؤخرًا إحباط محاولات مرتبطة بشركة صينية لصناعة الأسلحة لاستخدام نموذج "كلود" بهدف تطوير أنظمة عسكرية.

كما أثيرت مخاوف بشأن محاولات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة مراقبة تستهدف حكومات أجنبية وأفرادًا من أقلية الأويغور في سوريا وشخصيات دينية. ونفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "تشويه للحقائق".

معضلة أمنية جديدة

ويرى خبراء أن حادثة WeChat تعكس حجم المخاطر التي قد تنشأ مع توظيف الذكاء الاصطناعي في الهجمات ضد البنى التحتية الرقمية الوطنية. وقال كايل تشان من معهد بروكينغز إن التطور يوضح الإمكانات الكبيرة التي باتت تملكها الدول والجهات المعادية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في استهداف أنظمة واسعة النطاق.

لكن تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين واشنطن وبكين يواجه عقبات سياسية وأمنية، إذ تسعى الصين إلى تعزيز دفاعاتها الرقمية، بينما تخشى الولايات المتحدة من إمكانية استخدام بعض هذه القدرات ضد الشركات الأميركية.

وفي ظل هذه المخاوف، يُتوقع أن تواجه شركة تينسنت تدقيقًا تنظيميًا وأمنيًا متزايدًا في أعقاب الكشف عن الثغرة، في وقت تسعى فيه السلطات الصينية إلى منع تكرار سيناريو قد يؤدي إلى تعطيل واحدة من أهم ركائز البنية الرقمية في البلاد.