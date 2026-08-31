فيضانات نيبال: أكثر من 900 قتيل ونحو 4,700 مفقود

مر حوالي أسبوع منذ الفيضانات العارمة والمفاجئة التي اجتاحت نيبال، وتستمر التفاصيل الجديدة في الظهور باستمرار. اليوم (الاثنين) أفادت الدولة، نقلاً عن الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، أن عدد القتلى بلغ 919، بينما هناك حوالي 4700 مفقود على جانبي الحدود، من بينهم حوالي 600 مواطن أجنبي - وإسرائيلي واحد.

تستمر عمليات البحث والإنقاذ طوال الوقت، حيث حددت الصين ثماني نقاط خطرة محتملة في المنطقة، وأشارت إلى أن الحفرة التي تشكلت نتيجة لانهيار الأنهار الجليدية الأولي، والذي تسبب كما ذُكر في الفيضانات المفاجئة، تعتبر "أكبر نقطة خطر" بالنسبة إلى البحيرة التي نشأت في المكان.

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية בסין أن أمطاراً متوقعة ستسقط في منطقة جيرونغ التي تضررت بشدة من الكارثة الطبيعية، وحذرت من أن ذلك قد يؤثر على الطرق المحدودة المؤدية إلى منطقة الكارثة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في المنطقة إلى نحو سبع درجات مئوية.

في الوقت نفسه، قد تتساقط أمطار بغزارة متوسطة إلى شديدة في جنوب شرق التبت، وقد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في البحيرة التي تشكلت نتيجة الكارثة. وقد أوقفت السلطات في بكين عدة مرات عمليات الإنقاذ بسبب الخوف من كارثة إضافية نتيجة ارتفاع منسوب المياه في المكان.