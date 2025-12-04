اغتيال غامض لقيادي إخواني مصري بارز في الفلبين

كشفت وسائل إعلام فلبينية، مساء الأربعاء، عن اغتيال القيادي المصري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عبدالرحمن الشوادفي الفقي، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء قيادته سيارته في مدينة زامبوانغا جنوب البلاد.

وبحسب المعطيات الأولية، اقترب مسلّح يستقل دراجة نارية من سيارة الفقي، البالغ من العمر 49 عاماً، وأطلق عليه النار مباشرة قبل أن يفر من المكان. وقالت الشرطة الفلبينية إنها شكلت فرق تحقيق خاصة لتحديد هوية المنفذين ودوافع الهجوم، وبدأت مراجعة كاميرات المراقبة واستجواب الشهود.

وكان الشوادفي يشغل منصب مدير "مؤسسة الإنسان للتنمية الاجتماعية والتعليمية" ومدرسة "آسيا الأكاديمية الإسلامية"، وهما مؤسستان تابعتان لجماعة الإخوان المسلمين تُعنيان برعاية الأيتام والفقراء وتنفيذ مشاريع إغاثية داخل الفلبين. كما عرف بدوره البارز في العمل الدعوي والإنساني في منطقة مينداناو، حيث أسس قبل عام مدرسة إسلامية في قرية بورفايرز بمدينة كوتاباتو.

ونعت شخصيات وحسابات مقربة من جماعة الإخوان الشوادفي، مشيرة إلى أنه كان من أبرز العاملين في المجال الإغاثي والدعوي في جنوب الفلبين.

وتواصل السلطات الفلبينية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة والجهات التي تقف وراءها.