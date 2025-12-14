جهات أمنية إسرائيلية، بينها الموساد، تشارك في التحقيق في الهجوم في أستراليا

يشارك مسؤولون أمنيون إسرائيليون، بمن فيهم الموساد، في التحقيق في حادث إطلاق النار الذي استهدف احتفالاً بعيد الأنوار (حانوكا) في أستراليا، كما أفيد مساء اليوم (الثلاثاء) في قناتنا العبرية. وتشير التحقيقات الأولية إلى دراسة جميع الاحتمالات. ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الجهة المنفذة منظمة محلية، أو ما إذا كانت إيران وحزب الله وراء هذا الهجوم المسلح

في الأشهر الأخيرة، نقلت إسرائيل والموساد تحذيرات بشأن بنى تحتية مسلحة في البلاد، من بينها أيضاً بنى تحتية إيرانية. بسبب الهجوم، رفعت حركة حباد والعديد من الجاليات اليهودية حول العالم مستوى التأهب. بالإضافة إلى ذلك، أُفيد في وقت سابق مساء اليوم بأن عدداً من المدن الكبرى في الولايات المتحدة زادت من التواجد الشرطي في محيط الكنس اليهودية.

ما ذُكر، في وقت سابق هذا المساء وقع هجوم إطلاق نار دموي خلال احتفالات عيد الحانوكا للجالية اليهودية في سيدني، أستراليا. ووفقًا لتقارير من البلاد، قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا. وذكر وزارة الخارجية أنه حتى الآن معروف عن قتيل واحد ومصاب إسرائيلي.

شاهد عيان روى لقناة i24NEWS من موقع الهجوم: "أطلقوا النار علينا مثل البط." وأضاف: "نحن مصدومون. وصلت إلى هناك بعد عشرين دقيقة، كان هناك الكثير من الأصدقاء الذين كان أولادهم عالقين في المبنى وكانوا يركضون للبحث عنهم. كان الحدث في نهايته تقريباً. فهمت أنهم قبضوا على القناصين الاثنين، كان الأمر يشبه ما حدث في 7/10، كان هناك قناصون يطلقون النار علينا مثل البط. مما أعلمه، دائماً في فعاليات اليهود يكون هناك حراسة، لكني لم أرهم أبداً يحملون أسلحة"، بحسب ما قالت.