رفضت دفع فاتورة بقيمة 1,800 دولار في حانة.. المدير حلق شعرها بالقوة

امرأة شابة تبلغ من العمر 18 عاماً من بانكوك، تايلاند، تقدمت يوم الجمعة الماضي بشكوى إلى الشرطة بدعوى أن مدير حانة حلق رأسها بالإكراه بسبب دين غير مدفوع بقيمة 60,000 بات تايلاندي (حوالي 1,812 دولار أمريكي) مقابل أكثر من 200 مشروب، وذلك بحسب ما أفادت مواقع "بانكوك بوست" و"تاي إكزامينر" استناداً إلى بيان الشرطة.

أفادت التقارير أن الشابة، التي لم يُكشف عن هويتها، دخلت حانة في منطقة آرون إيميرين-بينكلاو في 25 أغسطس/آب مستخدمةً هوية مزورة. وعندما حاولت المغادرة دون دفع الحساب، واجهها العاملون في الحانة. وادّعت للشرطة أن المدير والعاملين هددوها بالعنف، ثم قاموا بحلق شعرها.

خاليد بالامات من منظمة "فن نوانغ" التايلاندية، التي تعمل ضد إساءة معاملة الأطفال، نشرت في 27 أغسطس منشورًا على فيسبوك وكتبت فيه: "شخص ما أرسل مقطع فيديو يظهر فيه مدير حانة host bar يستخدم ماكينة حلاقة ليحلق رأس زبونة. بعد ذلك أخذ المرأة إلى مركز الشرطة وقدم بلاغًا يدعي فيه أنها أكلت ولم تدفع."

بحسب تقرير آخر، يظهر في الفيديو شابة ترتدي فستانًا أبيض، وهي توافق على ما يبدو على "عقد شراء شعر". ويُسمع رجل خلف الكاميرا يقول: "أنا لا أستغلك. هذا هو سعر السوق. سأضيف هذا المبلغ. وسأضيف المزيد مقابل ذلك أيضًا. حسنًا؟" ثم يحلق شعرها الذي يصل إلى كتفيها بماكينة حلاقة كهربائية. وفي وقت لاحق من الفيديو، تظهر الشابة وهي تحمل الشعر المُقَصَّص.

مدير الحانة نفى ادعاءات العنف، حسب "تاي إكزامينر"، وادعى أن الشابة ووالدتها وافقتا على بيع شعرها بدلاً من دفع الفاتورة. الأم أفادت لاحقاً للشرطة بأنها لم تكن تعلم أن الطاقم سيحلق شعر ابنتها بالكامل.

الشابة أفادت للشرطة بأنها لم توافق أيضًا على نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب "بانكوك بوست" و"تاي إكزامينر". ووفقًا لتلك التقارير، فهي متهمة أيضًا بالفرار من دفع الفواتير في حانات أخرى في مناسبات سابقة.

وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري في تايلاند (MSDHS) تحقق في الحادث.