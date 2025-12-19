بعد إنقاذه أرواحًا في هجوم أستراليا… تهديدات بالقتل تطال أحمد الأحمد و"داعش" يصفه بالخائن

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الخميس، أن أحمد الأحمد، الذي تصدى لأحد منفذي الهجوم في أستراليا وساهم في إنقاذ أرواح، يتلقى تهديدات بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير، فإلى جانب موجة واسعة من الإشادة والدعم، يتعرض الأحمد لرسائل تهديد صادرة عن جهات متطرفة. وأفادت مصادر مقربة منه بأن هذه التهديدات أُحيلت إلى السلطات الأسترالية التي تتابع القضية خشية على سلامته.

وفي سياق متصل، وصف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الأحمد بـ“الخائن”، في أول تعليق له على الهجوم عبر مقال نشره في نشرته الأسبوعية. ورغم أن التنظيم لم يتبنَّ المسؤولية عن الهجوم، فإنه أشاد بالفعل الإجرامي وسعى إلى استغلاله دعائيًا للتحريض على هجمات إضافية ضد اليهود والمسيحيين، مع تركيز خاص على بلجيكا، وفق ما ورد في المقال.

وأشار التقرير إلى أن اسم "داعش" طُرح سابقًا في سياق التحقيقات المتعلقة بالمشتبهين في تنفيذ الهجوم، فيما تواصل السلطات متابعة التطورات الأمنية المرتبطة بالتهديدات.