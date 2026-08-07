مجزرة تهز تايلاند.. مقتل7 أشخاص وإصابة العشرات في إطلاق نار داخل مدرسة

مجزرة في مدرسة في تايلاند: قُتل اليوم (الجمعة) ما لا يقل عن سبعة أشخاص في حادثة إطلاق نار بمؤسسة تعليمية في ضواحي بانكوك وأصيب العشرات بجروح. وأشارت الشرطة المحلية إلى أن حادثة إطلاق النار وقعت في مدرسة فاخرة - وأن مطلق النار هو طالب في الصف التاسع.

كما ذُكر، تُفيد التقارير في البلاد بأن فرق الطوارئ والإنقاذ استدعيت إلى مدرسة "دباسيرين" المرموقة الواقعة في محافظة نونتابوري بالعاصمة التايلاندية. فقد سبعة أشخاص على الأقل حياتهم في المجزرة، حيث وُجد مطلق النار – وهو طالب في الصف التاسع يبلغ من العمر حوالي 14 عامًا فقط – أيضًا دون روح.

وفقًا للتقارير، اثنان من القتلى هما معلم وطالب، وفي المكان عُثر على حقيبة مطلق النار إلى جانب عشرات الطلقات.