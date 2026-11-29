بعد نحو عام على الهجوم المعادي للسامية في بوندي بيتش بمدينة سيدني، تلقّى أحمد الأحمد، الأحد، أرفع وسام أسترالي يُمنح تقديراً للشجاعة المدنية. وكان هذا الأب المسلم لطفلين قد خاطر بحياته بالتدخل أثناء الهجوم الإرهابي الذي استهدف احتفالاً يهودياً وأودى بحياة 15 شخصاً. وبحسب السلطات الأسترالية، أسهم تدخله في إنقاذ أرواح عدة أشخاص.

أعلنت الحاكمة العامة لأستراليا، سام موستين، منح أحمد الأحمد وسام صليب الشجاعة (Cross of Valour). وبذلك، يصبح سادس شخص فقط يحصل على هذا الوسام الرفيع منذ استحداثه عام 1975. وأشاد البيان الرسمي المرافق لمنح الوسام بالشجاعة الاستثنائية التي أظهرها في ظروف بالغة الخطورة.

أصبح أحمد الأحمد، الذي أُصيب بعدة طلقات نارية أثناء تدخله، رمزًا للشجاعة والتضامن في أعقاب هجوم ديسمبر 2025، الذي نفّذه رجلان متأثران بأيديولوجية تنظيم داعش المتطرف. وقد أثار موقفه موجة إعجاب في أنحاء العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث أشاد الرئيس دونالد ترامب بشجاعته الفائقة.

كما مُنح ثلاثة أشخاص آخرين فقدوا حياتهم أثناء محاولتهم حماية المشاركين في احتفال حانوكا أوسمةً بعد وفاتهم: بوريس وصوفيا غورمان، اللذان مُنحا نجمة الشجاعة، وروفين موريسون، الذي مُنح وسام البسالة.

هزّ الهجوم الذي وقع في شاطئ بوندي أستراليا بشدة، ودفع السلطات إلى تشديد تشريعاتها المتعلقة بالأسلحة النارية، وإطلاق برنامج وطني لشراء الأسلحة من أصحابها، وتشديد تدابير مكافحة جرائم الكراهية.