قُتل 11 شخصًا وأُصيب 36 آخرون، بحسب التقارير، في حريق كبير اندلع في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين في باتونغ بجزيرة بوكيت. ولم يكن بين الضحايا أي سياح.

اندلع الحريق حوالي الساعة 03:20 فجرًا في مبنى تجاري بشارع فانغ موانغ ساي كور، وامتد إلى مبانٍ مجاورة. وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران بعد نحو 40 إلى 50 دقيقة. وتحقق السلطات في ملابسات الحادث.

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نذكر أنه في حادث آخر وقع في 12 يوليو، قُتل نحو 30 شخصًا في حريق اندلع في حانة في بانكوك، عاصمة تايلاند. وكان باروخ نيدام، مدير القسم الدولي في منظمة «زاكا»، على تواصل مع الجالية اليهودية المحلية ووزارة الخارجية، وأفاد بأنه لم ترد تقارير عن إصابة يهود أو إسرائيليين.