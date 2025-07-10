"دون معاداة السامية": الخطة الأسترالية لمكافحة الظاهرة

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دعت جيليان سيغال، المبعوثة الأسترالية لمكافحة معاداة السامية، حكومة أنتوني ألبانيز يوم الخميس إلى سحب التمويل من الجامعات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات الثقافية التي لا تتخذ إجراءات ضد مظاهر الكراهية تجاه اليهود. ويأتي هذا التقرير ردًا على تزايد حوادث معاداة السامية في البلاد، بما في ذلك محاولة إحراق كنيس يهودي في ملبورن يوم الجمعة الماضي، واقتحام مطعم إيال شاني، وإلقاء زجاجة حارقة على روضة أطفال يهودية شرق سيدني في يناير/كانون ثاني.

بموجب الخطة الجديدة المقترحة، ستُحرم الجامعات والفنانون من التمويل إذا لم يتخذوا إجراءات ضد معاداة السامية، وستُمنح الحكومة صلاحيات جديدة لترحيل السياح. كما ستُراقب التغطية الإعلامية لهذه القضية، وتُعزز التوعية بمعاداة السامية في المدارس وأماكن العمل. وصرح رئيس الوزراء ألبانيز بأنه سينظر في التوصيات.

وقال ألبانيز: "لا مكان لمعاداة السامية في أستراليا. إن ما شهدناه في شوارعنا مؤخرًا من كراهية وعنف أمرٌ بغيض وغير مقبول. أريد أن يواجه المسؤولون عن ذلك أقصى درجات القانون".

شهدت أستراليا موجة من الحوادث المعادية للسامية في الأشهر الأخيرة. ففي يوم الجمعة الماضي، أشعل رجل النار في باب كنيس يهودي أثناء وجود المصلين بداخله. وفي حادثة أخرى، قامت مجموعة من المتظاهرين بأعمال شغب في مطعم "ميزونون" الذي يديره الشيف إيال شاني.

في فبراير/شباط، استيقظ سكان كينغسفورد وبراندويك، وهما منطقتان تضمان جاليات يهودية كبيرة، ليجدوا أسوارًا وأبواب مرآب وسيارات متوقفة مغطاة بعبارات مسيئة. وفي الوقت نفسه، على الجانب الآخر من أستراليا، شوهدت كتابات غرافيتي للصليب المعقوف وكتابات غرافيتي معادية للسامية في ولاية بيرث.