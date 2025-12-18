داعش يشيد بالهجوم في شاطئ بوندي بأستراليا دون تبنّي المسؤولية

أفادت تقارير إعلامية بأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) نشر مقالًا عبر إحدى قنواته على تطبيق تلغرام أشاد فيه بهجوم إطلاق النار الذي وقع خلال مهرجان يهودي في منطقة بوندي بأستراليا والذي أدى لمقتل 15 وإصابة عشرات، واصفًا الهجوم بأنه “مصدر فخر”، من دون أن يعلن مسؤوليته المباشرة عن العملية.

ووفق ما نُشر، اكتفى التنظيم بالإشادة بالهجوم ضمن سياق دعائي عام، دون تقديم أدلة على وجود صلة تنظيمية أو تنفيذ مباشر من قبله، وهو أسلوب سبق أن استخدمه في حوادث مشابهة حول العالم.

ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية تؤكد ارتباط منفذ الهجوم بالتنظيم، في وقت تواصل فيه السلطات الأسترالية التحقيق في ملابسات الحادث، وسط إجراءات أمنية مشددة وحالة استنفار لحماية الفعاليات العامة وأماكن العبادة.