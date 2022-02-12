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ماكرون يؤكد لبوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد

i24news

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، من اليمين ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوحان في قصر الإليزيه يوم الإثنين 9 ديسمبر 2019 في باريس.
(AP Photo/Thibault Camus)الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، من اليمين ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوحان في قصر الإليزيه يوم الإثنين 9 ديسمبر 2019 في باريس.

الإليزيه: الحوار الصادق بينهما يتعارض مع التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، ان الحوار الصادق بينهما يتعارض مع التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية. جاء هذا بحسب ما أعلن قصر الإليزيه>

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وتحدث ماكرون وبوتين، اللذان التقيا في وقت سابق هذا الأسبوع في روسيا، لمدة ساعة ونصف قبل محادثة بوتين مع الرئيس الأمريكي بايدن.

وقال قصر الإليزيه ان الاثنين ناقشا أيضا سبل ضمان الاستقرار والأمن في أوروبا، فضلًا عن تنفيذ اتفاقيات مينسك التي تهدف إلى وقف الحرب في شرق أوكرانيا التي اندلعت في عام 2014. 

وأكد الرئيس الفرنسي في وقت سابق بعد زيارته روسيا أنه حصل على تأكيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بعدم حصول تدهور أو تصعيد" في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، غير أن واشنطن تحذر من أن قرار موسكو حشد أكثر من 100 ألف عسكري قرب الحدود الأوكرانية، يعني أن بوتين يفكر جديا في شن هجوم لعكس مسار كييف الموالي للغرب.