عاد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث عاد اليوم (الاثنين) واتهَم إسرائيل، إلى جانب روسيا، بنشر معلومات مضللة حول أزمة الهجرة التي اجتاحت الجيب الإسباني سبتة في شمال أفريقيا في نهاية الشهر الماضي. وزير الخارجية جدعون ساعر رد بشدة وهاجم سانتشيث بسبب "أكاذيب وافتراءات".

في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية، واستناداً إلى بحث من الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي (EEAS)، الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، قال سانشيز: "بعد 30 و-31 يوليو، انتشرت شائعات ومعلومات مضللة من شبكات اجتماعية مرتبطة بكل من روسيا وإسرائيل، ولليمين المتطرف الدولي الذي يستغل دائماً موضوع الهجرة لمهاجمة ليس فقط إسبانيا بل أيضاً أوروبا ولتقسيمها".

أضاف سانشيز أنَّه "من الواضح" أن الدولتين استغلّتا الأزمة لانتقاد حكومة إسبانيا، على خلفية الخلاف بين مدريد وروسيا وإسرائيل بشأن مواقفها من الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. ووفقاً للتقارير، لم يقدّم أيّ أدلة إضافية لدعم الاتهام.

https://x.com/i/web/status/2094351232861176154 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

رئيس الوزراء الإسباني أوضح مع ذلك أنه لم يتم العثور على أي مؤشرات على تورط مغربي في الأزمة: "لم تشر أي جهة استخباراتية تتعاون معها الحكومة الإسبانية إلى أي تورط، بأي شكل من الأشكال، للسلطات المغربية". كما أعلن عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 168 مليون يورو (حوالي 195 مليون دولار) لسبتة، لمواجهة تداعيات الأزمة.

كما هو معلوم، في 30 و31 يوليو، عبر حوالي 70 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى سبتة، وهي جيب إسباني صغير في شمال إفريقيا تبلغ مساحته حوالي 18 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانه حوالي 80 ألف نسمة. رغم أن معظم المهاجرين عادوا إلى المغرب خلال ساعات، بقي الآلاف في المنطقة، والكثير منهم ينامون في الشوارع، مما أدى إلى احتجاجات متكررة من سكان المكان حول قضايا الأمن والسعة الاستيعابية.

زعمت السلطات الإسبانية أن جزءًا من الموجة نجم عن نشر معلومات كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها تيك توك وإنستغرام، والتي أوهمت المهاجرين بأن الوصول إلى سبتة سباحة سيمنع ترحيلهم إلى المغرب، وهو ادعاء غير صحيح.

رد وزير الخارجية جدعون ساعر بمنشور حاد على شبكة X: "رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز يكذب بوقاحة. في مقابلته اليوم مع Cadena SER، كذب مرة أخرى، وبشكل مذهل اتهم إسرائيل بنشر معلومات مضللة بخصوص الأحداث في سبتة. هذا كذب فاضح. استمرار نشر الأكاذيب والتشهير لن يصرف الانتباه عن فشل سانشيز الذريع في إدارة شؤون بلاده".