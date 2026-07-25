في أعقاب موجة الحر الشديد، تستمر موجة حرائق ضخمة غير مسبوقة بالاشتعال في جنوب غرب فرنسا ووسط إسبانيا، مما أدى حتى الآن إلى إجلاء حوالي 200,000 شخص من منازلهم ومنتجعاتهم.

شاهدوا التوثيقات:

https://x.com/i/web/status/2080743702679466483 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/2080384066407346187 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/2080736979575025709 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في فرنسا، اندلع حريق مميت في منطقة كاب فره وانتشر بسرعة ويتقدم نحو منطقة بوردو الكبرى. أشار وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى أن تغير اتجاه الرياح حول الحدث إلى حريق يغذي نفسه ويصعب جداً السيطرة عليه، بينما أمر الرئيس إيمانويل ماكرون بتفعيل غرفة الطوارئ الحكومية واستدعاء الجيش الفرنسي للمساعدة. اضطر بعض السكان في المنطقة الساحلية إلى الإخلاء عبر البحر بواسطة قوارب وسيارات أجرة بحرية.

https://x.com/i/web/status/2080593775005438121 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

بالتزامن في إسبانيا، أعلنت الحكومة حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق هائلة هددت بلدات غرب مدريد وفي إقليم أفيلا. تم إجلاء حوالي 60,000 من السكان من منازلهم في إسبانيا، وأُمر حوالي 20,000 آخرين بالبقاء في منازلهم.

https://x.com/i/web/status/2080715620765540353 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

https://x.com/i/web/status/2080603900072128803 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

رئيسة إقليم مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، وصفت الحريق بأنه الأسوأ في تاريخ الإقليم. قوات الإخلاء والطوارئ تكافح لحماية بلدة سان لورينزو، التي يقع فيها قصر إل إسكوريال التاريخي، في حين أوضحت وزيرة البيئة سارة أغيري أن مساحات الحرائق في إسبانيا منذ بداية السنة تجاوزت بالفعل حاجز 1,140 كيلومترًا مربعًا.

تكافح الدولتان النيران في ظل موجة حر شديدة مع درجات حرارة تصل إلى حوالي 39 درجة، وتوجهتا إلى الاتحاد الأوروبي بطلب مساعدة دولية عاجلة. في أعقاب الطلب، أُرسلت طائرات ومروحيات إطفاء من كرواتيا، البرتغال، التشيك، سلوفاكيا، إيطاليا واليونان لتعزيز الطواقم في الميدان.

أقر رجال الإطفاء في كلا البلدين بأن شدة النيران وسرعة انتشارها تجعل من المستحيل مكافحتها بشكل مباشر، حيث أن مزيج تغير المناخ والجفاف الشديد وهجر المناطق الزراعية التقليدية يخلق، وفقًا للخبراء، "مزيجًا مثاليًا" للكارثة الحالية.