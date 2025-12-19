هاكرز صينيون اخترقوا آلاف الوثائق في وزارة الخارجية البريطانية

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صباح اليوم (الجمعة) أن قراصنة صينيين تمكنوا من الوصول إلى آلاف الوثائق والبيانات السرية في اختراق غير مسبوق لوزارة الخارجية البريطانية، والذي أخفته السلطات.

أفادت صحيفة "ذا صن" أن عصابة السايبر "ستورم 1849" المرتبطة ببكين استهدفت خوادم حكومية في أكتوبر وتمكنت من الوصول إلى معلومات شخصية يُعتقد أنها تتضمن عشرات الآلاف من تفاصيل التأشيرات. وقد أثار الحادث مخاوف جدية من أن المعلومات المسروقة من الوزارة ستُستخدم في أعمال احتيال ورشوة.

متحدث حكومي قال لصحيفة الصن: "نحن نعمل على التحقيق في حادثة إلكترونية. نحن نأخذ أمان أنظمتنا وبياناتنا على محمل الجد.” الهجوم الأخير يأتي في وقت من المتوقع أن يقوم السير كير ستارمر بزيارة مثيرة للجدل إلى الصين في نهاية يناير.