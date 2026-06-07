اليونان تعتقل فلسطينياً بتهمة التخطيط لهجوم ضد سفينة إسرائيلية

أعلنت الشرطة في اليونان الليلة (بين السبت والأحد) عن اعتقال مهاجر فلسطيني يبلغ من العمر 37 عامًا، للاشتباه بتورطه في تخطيط عمليات عدائية وبوجود صلات مع منظمة حماس. تم اعتقال المشتبه به في جزيرة كريت، حيث كان يعمل في فندق، وذلك في إطار تحقيق تجريه سلطات الأمن في البلاد.

في بيان الشرطة أفيد أن الرجل تم اعتقاله من قبل قوات مكافحة الإرهاب و-EYP، ووفقًا للمعلومات التي جُمعت حتى الآن، كان المشتبه به على اتصال بأشخاص تم اعتقالهم مؤخرًا في قبرص للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالتطرف. كما زُعم أنه تلقى تدريبًا من حماس.

وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام في اليونان، يتم فحص شبهة مفادها أن هدفًا محتملًا للهجوم الذي كان مخططًا هو سفينة سياحية إسرائيلية من المتوقع أن تصل إلى كريت غدًا أو بعد غد.

ذكرت شبكة البث العامة اليونانية ERT أنه أثناء تفتيش الشقة التي استأجرها المشتبه به في وسط أثينا عثر المحققون على معدات مخبرية ومواد كيميائية يمكن استخدامها في تصنيع عبوة ناسفة. وأكدت الشرطة اليونانية أن التحقيق ما زال جارياً وأن جميع علاقات ونشاطات المشتبه به قيد الفحص.