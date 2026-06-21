تظاهر آلاف الأشخاص مساء السبت في شوارع تيرانا، عاصمة ألبانيا، احتجاجًا على مشروع عقاري فاخر واسع النطاق مرتبط بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا ترامب. وأُطلق على الحركة اسم "ثورة طيور الفلامينغو الوردية"، وهي تزداد اتساعًا وتتحول تدريجيًا إلى معارضة سياسية ضد رئيس الوزراء الاشتراكي إدي راما.

على وقع الطبول وأبواق السيارات والصفارات، هتف المتظاهرون "راما استقل!"، بينما نظمت الجاليات الألبانية المقيمة في اليونان وفي عدة دول أوروبية تجمعات لدعمهم.

ينص المشروع على بناء فنادق وشقق وفيلات ومرسى في بحيرة نارتا، وهي محمية طبيعية تؤوي بشكل خاص طيور الفلامنغو الوردية المهاجرة، بالإضافة إلى ذلك على جزيرة سزان غير المأهولة التي كانت قاعدة عسكرية شيوعية سابقاً. وقد حصل صندوق استثماري مرتبط بجاريد كوشنر على صفة مستثمر استراتيجي لدى السلطات الألبانية.

يُندّد المعارضون بوجود تهديد للبيئة ويتهمون الحكومة بانعدام الشفافية. فمنذ نهاية مايو، بدأت آلات البناء بفتح المسالك، وتجريف المناطق الحرجية، وتركيب الأسوار. وتؤكد منظمات بيئية أن مواطن محمية تتعرّض "للتدمير بشكل لا رجعة فيه".

يدافع إدي راما بقوة عن المشروع الذي يعتبره أساسياً لتحويل ألبانيا إلى وجهة سياحية راقية ولدعم ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال: "لا توجد أي فرصة لإيقاف هذا الاستثمار ما دمت هنا". كما اتهم رئيس الحكومة نشطاء أجانب وإيران بتأجيج الاحتجاجات.

فتح الادعاء الخاص الألباني المختص بمكافحة الفساد تحقيقاً بشأن المشروع، بينما يتابع مسؤولون أوروبيون الملف عن كثب للتحقق من مدى امتثاله للالتزامات التي تعهدت بها تيرانا في إطار عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.