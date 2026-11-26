لأول مرة منذ الحرب الباردة: بحسب تقرير نشرته صحيفة «تلغراف» اليوم (الخميس)، أُرسلت رسائل إلى نحو مئة ألف من أفراد الاحتياط، جاء فيها أن عليهم الاستعداد لاحتمال استدعائهم للحرب، وعُرضت عليهم فرصة التطوع والمشاركة في التدريبات والمناورات، بما فيها المناورة الرئيسية لحلف الناتو، المتوقع إجراؤها في الربيع المقبل.

تتضمن الرسائل أيضًا طلبًا لتحديث بيانات الاتصال بأفراد الاحتياط وتقديم معلومات عن أعمالهم الحالية ومهاراتهم المهنية.

تأتي هذه الخطوة على خلفية التهديدات المتزايدة من جانب روسيا. ففي الأسبوع الماضي، أطلقت روسيا صواريخ كروز وطائرات مسيّرة باتجاه شرق بولندا، على بُعد نحو 96 كيلومترًا فقط من موقع أُجريت فيه مناورات عسكرية بقيادة بريطانيا. ووقع الحادث في اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع وقائد سلاح الجو البريطاني القوات المشاركة في المناورات.

حذّر ويس ستريتينغ، وزير الدفاع البريطاني، في وقت سابق من أن على بريطانيا أن تكون مستعدة لخوض حرب في غضون 1000 يوم، وأن عليها «أن تكون مستعدة، إلى جانب حلفائها، للقتال والانتصار». وفي مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»، أشار ستريتينغ إلى أن بريطانيا تعمل في «بيئة تتزايد فيها التهديدات»، مضيفًا أن استدعاء أفراد الاحتياط هو «خطوة احترازية وضرورية».

كما أُرسلت الرسائل بعد أن وردت أمس تقارير تفيد بأن سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF) بدأ بنقل الطائرات إلى داخل الحظائر أثناء الليل، وأنه يخطط لتركيب شبكات للحماية من الطائرات المسيّرة في الحظائر، لحماية الطائرات في القواعد البريطانية.