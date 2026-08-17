أفاد موقع بوليتيكو أن رئيس وزراء بريطانيا الجديد، آندي برنهام، أجرى مراسلات مع شخص انتحل صفة واحدة من أقرب مستشاري دونالد ترامب. وتبين أن رئيس الوزراء الجديد قد تواصل مع شخص ادعى أنه رئيس ديوان البيت الأبيض، سوزي ويلز، قبل أن تساوره الشكوك بأن الحديث يدور عن منتحل شخصية.

قال شخص مُطلع على تفاصيل المراسلات إنه تم إرسال "بضع رسائل" بعد دخول بارنهام إلى مقر إقامته في شارع داونينغ 10، لكنه أصر على أنها كانت "عديمة الأهمية". وأضاف أن "السفارة البريطانية في واشنطن كانت قلقة للغاية من الحادثة لدرجة أنها أثارتها مع البيت الأبيض"، حسبما قال مصدران لموقع بوليتيكو.

داخل الحكومة البريطانية أثيرت مخاوف من أن هاتف ويلز تم اختراقه مرة أخرى. البيت الأبيض رفض التعليق. ليس من الواضح ما الذي نوقش في المراسلات مع بيرنهام ومتى أُرسلت الرسائل، ووجود هذه المراسلات الخاطئة بقي سريًا للغاية.